POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI) (ITALPRESS) – Quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, per l’incendio in una autofficina posta al piano terra di un edificio che si è poi propagato agli appartamenti ai due piani superiori. Al momento non risultano feriti.

