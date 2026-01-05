IN EVIDENZA

Incendio Crans-Montana, Ciciliano “Un ferito italiano resta ancora in Svizzera”

Di

Gen 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nella tragedia di Crans-Montana “sono stati coinvolti 20 cittadini italiani, 14 feriti e 6 deceduti. Uno è ancora ricoverato in Svizzera: doveva essere trasferito prima ieri, poi oggi, ma le sue condizioni cliniche non ne consentono in questo momento il trasporto”. Così il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, in un punto stampa sulla tragedia di Crans-Montana nella sede operativa del Dipartimento a Roma, dopo aver accolto a Linate e poi a Ciampino le salme delle vittime italiane.

xi2/sat/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Schifani incontra parroco dello Zen, Regione finanzierà videosorveglianza

Gen 5, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Nel 2026 il PIL italiano supererà la soglia dei 2.300 miliardi

Gen 5, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA Video

Tragedia di Crans-Montana, l’arrivo a Linate delle salme dei 5 giovani italiani

Gen 5, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Schifani incontra parroco dello Zen, Regione finanzierà videosorveglianza

Gen 5, 2026
IN EVIDENZA

Incendio Crans-Montana, Ciciliano “Un ferito italiano resta ancora in Svizzera”

Gen 5, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Nel 2026 il PIL italiano supererà la soglia dei 2.300 miliardi

Gen 5, 2026
Economia Video

Riparte l’esportazione di carne suina italiana in Serbia

Gen 5, 2026