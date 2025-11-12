Incendio a Le Ciminiere di Catania, Iracà “Ci saranno indagini della Polizia”





CATANIA (ITALPRESS) – “Adesso ci saranno indagini di polizia giudiziaria ordinate dalla Procura della Repubblica, quindi dovremo mettere sotto sequestro la zona interessata all’incendio. Noi cercheremo di essere il meno invasivi possibile, ovvero di andare a circoscrivere l’area sequestrata a quella che effettivamente è propedeutica alle operazioni di polizia giudiziaria e alla messa in sicurezza delle strutture che ancora sono pericolose”. Lo ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco di Catania, Felice Iracà, parlando dell’incendio che ha distrutto il teatro costruito dall’architetto Giacomo Leone all’interno del complesso “Le Ciminiere”. xo5/vbo/mca2