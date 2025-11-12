IN EVIDENZA

Incendio a Le Ciminiere di Catania, Iracà “Ci saranno indagini della Polizia”

Di

Nov 12, 2025


CATANIA (ITALPRESS) – “Adesso ci saranno indagini di polizia giudiziaria ordinate dalla Procura della Repubblica, quindi dovremo mettere sotto sequestro la zona interessata all’incendio. Noi cercheremo di essere il meno invasivi possibile, ovvero di andare a circoscrivere l’area sequestrata a quella che effettivamente è propedeutica alle operazioni di polizia giudiziaria e alla messa in sicurezza delle strutture che ancora sono pericolose”. Lo ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco di Catania, Felice Iracà, parlando dell’incendio che ha distrutto il teatro costruito dall’architetto Giacomo Leone all’interno del complesso “Le Ciminiere”. xo5/vbo/mca2

Di

Sport e Salute, Mezzaroma “Modello Caivano tra le cose più emozionanti”

Nov 12, 2025
Giornata Mondiale Diabete, focus su diagnosi precoce e accesso a cure

Nov 12, 2025
Trasporti & Logistica Magazine – 12/11/2025

Nov 12, 2025

Nordio “Referendum pro o contro Meloni? Non è una partita politica”

Nov 12, 2025
