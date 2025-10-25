IN EVIDENZA

Inaugurazione svincolo Brancaccio, Orlando "Impiegati 3,2 milioni"

Ott 25, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Sono stati impiegati 3,2 milioni, frutto di una convenzione a scomputo con la società che aveva costruito il Forum, completato nel 2009: con 15 anni di ritardo impegniamo le somme, facciamo un accordo e consegniamo alla città la famosa Porta Sud, che era prevista già nel piano regolatore del 2003 come area di penetrazione all’area industriale addirittura negli anni ’80”. Lo ha detto l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando, a margine dell’inaugurazione del nuovo svincolo autostradale Brancaccio.

