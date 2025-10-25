IN EVIDENZA

Inaugurazione svincolo Brancaccio, Lagalla “Messa la parola fine

Di

Ott 25, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Questo svincolo viene concepito in un altro secolo e viene realizzato sicuramente in modo tardivo rispetto ai tempi europei, però l’importante è che quest’amministrazione sia stata capace di mettere la parola fine a questo lavoro: ora siamo concentrati sull’apertura del versante opposto, Siamo certi di poterlo realizzare questa volta in tempi europei e darlo alla città già dalla seconda metà del 2026”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell’inaugurazione del nuovo svincolo autostradale Brancaccio.

xd8/ads/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Inaugurazione svincolo Brancaccio, Orlando “Impiegati 3,2 milioni”

Ott 25, 2025
IN EVIDENZA

Inaugurato svincolo di Brancaccio, Schifani “No polemiche ma fatti”

Ott 25, 2025
IN EVIDENZA

Manovra, Tajani “Affitti brevi? Lavoriamo per cancellare norma iniqua”

Ott 25, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Inaugurazione svincolo Brancaccio, Lagalla “Messa la parola fine

Ott 25, 2025
IN EVIDENZA

Inaugurazione svincolo Brancaccio, Orlando “Impiegati 3,2 milioni”

Ott 25, 2025
IN EVIDENZA

Inaugurato svincolo di Brancaccio, Schifani “No polemiche ma fatti”

Ott 25, 2025
IN EVIDENZA

Manovra, Tajani “Affitti brevi? Lavoriamo per cancellare norma iniqua”

Ott 25, 2025