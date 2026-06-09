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In Sicilia giustizia più vicina ai cittadini, aprono 30 Uffici di Prossimità

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Giu 9, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi della giustizia e alla tutela dei diritti. E’ l’obiettivo di “Uffici di prossimità – La Giustizia più vicina ai cittadini”, progetto promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con il ministero della Giustizia e con il supporto operativo di Formez. A Palermo, nella sede dell’assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, si è svolto il primo incontro del tavolo tecnico regionale, un momento istituzionale di confronto tra Regione Siciliana, Ministero della Giustizia, Formez PA, Comuni aderenti e Tribunali coinvolti nel progetto che punta alla creazione di 30 uffici di prossimità in tutta l’Isola.

f15/fsc/alz

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