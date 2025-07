In molte città d’Europa l’estate durerà 5 mesi

ROMA (ITALPRESS) – Non si tratta di un’anomalia annuale ma di un cambiamento graduale: in numerose città d’Europa l’estate non si fermerà ai canonici 3 mesi ma si prolungherà fino a 5 mesi. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, lo raccontano nella loro rassegna stampa della settimana. E poi, la storia di un ragazzo che ha chiesto al ministro dell’Istruzione che gli abbassi il voto della maturità. Infine si parla di amici “virtuali” creati dall’intelligenza artificiale.

