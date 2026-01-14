In crescita il trasporto ferroviario merci negli Usa

ROMA (ITALPRESS) – Cresce il trasporto merci su rotaia e intermodale negli Stati Uniti. Secondo il rapporto “Rail Industry Overview”, ad agosto le ferrovie statunitensi hanno trasportato in media quasi 297 mila container e rimorchi intermodali a settimana, con un aumento del 4,4 per cento su base annua. Raggiunto un nuovo record mensile, superando giugno 2026, e registrando il settimo incremento su base annua consecutivo. Negli Stati Uniti, il trasporto ferroviario di merci ha registrato una media di oltre 235.000 vagoni a settimana ad agosto, il dato più alto da ottobre 2019 e in aumento per l’ottavo anno consecutivo. Nel mese di agosto, il volume combinato di merci trasportate su rotaia e via intermodale negli Stati Uniti ha raggiunto il livello più alto degli ultimi quasi otto anni. Nelle prime 35 settimane del 2026 i carichi ferroviari statunitensi sono aumentati del 2,8 per cento su base annua, mentre le unità intermodali del 4,2.

gsl