Imprenditore operava senza versare le imposte, sequestrati 2,5 mln

Ago 27, 2025


RAVENNA (ITALPRESS) – I Finanzieri della Compagnia di Faenza hanno sequestrato beni per circa 2.5 milioni di euro riconducibili ad un imprenditore, di origine cinese, operante nel settore del confezionamento di prodotti tessili per conto terzi. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Ravenna. L’indagine, che ha tratto spunto anche dall’analisi di rischio condotta in virtù del protocollo d’intesa stipulato tra Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Procura della Repubblica e Guardia di finanza, ha consentito di individuare il collegamento esistente tra l’imprenditore e la gestione di fatto di 7 diverse ditte individuali – intestate a connazionali prestanome – che si sarebbero succedute nel tempo accumulando, in poco più di 10 anni, debiti tributari per circa 2,3 milioni di euro. vbo/mca2
Fonte video: Guardia di Finanza

