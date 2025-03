ROMA (ITALPRESS) – II mercato immobiliare di lusso in Italia si conferma dinamico e attrattivo, registrando una crescita stabile dei prezzi e un aumento della domanda nell’ultimo anno. Un trend in consolidamento anche nel 2025. E’ quanto emerge dal primo “Market Report Italia”, presentato a Roma da Engel & Völkers in collaborazione con Nomisma.

