Ilariuzzi “Forza e spirito di squadra legano Suzuki e Federcanottaggio”





TORINO (ITALPRESS) – “Il canottaggio è uno sport che mette al centro la forza, la resistenza e la capacità di affrontare la fatica e le difficoltà con spirito di squadra. Sono valori che rispecchiano la filosofia Suzuki e caratterizzano ogni nostro prodotto”. Lo ha dichiarato Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, presentando l’accordo tra Suzuki e Federcanottaggio nella sede della Reale Società Canottieri Cerea in occasione della 34esima edizione della Silverskiff.

