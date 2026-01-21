IN EVIDENZA

Il teatro fa bene (anche) alla salute: ecco perché

Gen 21, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Il teatro è da sempre uno dei luoghi in cui una comunità si riconosce, si racconta e si ritrova. È uno spazio di cultura, ma anche di benessere, perché dà la possibilità di fermarsi, ascoltare, emozionarsi, e riscoprire la propria umanità. In un mondo che corre, il teatro costituisce un’oasi di senso, un luogo in cui le storie prendono forma e ci ricordano che siamo capaci di empatia. Durante uno spettacolo che si attiva un coinvolgimento unico, intellettuale, emotivo, fisico. Lo spettatore vive le emozioni dei personaggi, un esercizio di comprensione e sensibilità che ha effetti positivi sul benessere personale, perché stimola la riflessione, riduce la tensione e apre spazi interiori spesso trascurati nella routine quotidiana. “La cosa bella del teatro è che da sempre, dagli antichi greci, crea comunità: purtroppo viene trasmesso il messaggio che il teatro è noioso o è per vecchi, in realtà il teatro può salvare: da ragazzo, è stato proprio il teatro che mi ha aiutato a prendere coraggio, a parlare con la gente. Se il teatro venisse inserito in tutte le scuole – non come hobby – sarebbe completamente diverso”. Così Mauro Simone, regista della Compagnia della Rancia e direttore artistico del Teatro alle Vigne di Lodi, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
