Il ruolo dei personal trainer, sempre più “sentinelle del benessere”

Feb 18, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Il modo di vivere l’attività fisica è molto cambiato negli ultimi anni: sempre di più la scelta di allenarsi è dettata da un desiderio di benessere generale, che comprende l’aspetto estetico, la performance sportiva, ma soprattutto la salute e la prevenzione. In Italia il numero di persone che svolgono attività fisica cresce senza sosta: secondo gli ultimi dati Istat, il 37,5% della popolazione italiana pratica sport. Tra i trend più significativi l’innalzamento dell’età media di chi si allena, con uomini e donne adulti e in molti casi anche over 60 e over 70: una fascia d’età che più che mai impone cautela e richiede preparazione. “Nel 2026 il personal trainer non è più quella figura che si basa esclusivamente sull’aspetto estetico, ma una sentinella del benessere: questo avviene grazie agli studi che i ragazzi e le ragazze che intraprendono questa professione affrontano continuamente”, ha dichiarato Claudia Borelli, direttore tecnico di Issa Europe, intervistata da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.
