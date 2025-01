ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che per il prossimo anno scolastico ci saranno delle attività dal punto di vista didattico. Tra queste il latino che tornerà, anche se non come materia obbligatoria, alle scuole medie. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, ne parlano in questo nuovo servizio.

fsc/gtr