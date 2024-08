Il Consiglio dei ministri approva il decreto Omnibus

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ultima riunione prima della pausa estiva il Consiglio dei ministri ha approvato una serie di misure in materia fiscale ed economica nell’ambito del Decreto Omnibus. Il testo prevede una spesa di 1 miliardo e seicento milioni di euro – in aggiunta agli 1,8 miliardi di euro già stanziati -, per il finanziamento del credito d’imposta per le imprese che investono nella Zona economica speciale unica. Con un altro provvedimento si innalza da 100 a 200.000 euro annui l’imposta sui redditi prodotti all’estero da persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

