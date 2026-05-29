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Il battito del cuore frena la crescita dei tumori nel tessuto cardiaco

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Mag 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il battito del cuore contribuisce a frenare la crescita dei tumori nel tessuto cardiaco. A dirlo è uno studio internazionale pubblicato su Science, coordinato dall’Università di Trieste in collaborazione con l’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology e il Centro Cardiologico Monzino. Il lavoro richiama l’ attenzione su un aspetto finora poco studiato: le forze fisiche che agiscono nel miocardio non si limitano a regolare la funzione cardiaca, ma possono anche influenzare il comportamento delle cellule tumorali, fino a rallentarne la proliferazione. I risultati dello studio nel commento di Serena Zacchigna, docente di Biologia Molecolare dell’Università di Trieste e responsabile del laboratorio di Biologia Cardiovascolare dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology.
sat/azn

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