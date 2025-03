MILANO (ITALPRESS) – Presentato, durante un evento che si è tenuto al Palazzo Pirelli a Milano, un documento d’indirizzo per la presa in carico in Lombardia dei pazienti affetti da Insufficienza Intestinale Cronica Benigna e da Sindrome dell’Intestino Corto. Il documento, di cui l’Associazione ‘Un Filo per la Vita Onlus’ è promotrice, punta a dare una risposta a chi è costretto a convivere con una malattia rara ma molto debilitante.

