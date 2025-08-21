IN EVIDENZA

I rating climatici, ecco cosa sono e come funzionano

Di

Ago 21, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo pubblicato i rating climatici, catalogando i vari Paesi a seconda del loro rischio fisico e rischio di transizione: sappiamo che l’Europa ha delle perdite molto ingenti derivanti dai rischi climatici, ma le economie emergenti – isole caraibiche, del Pacifico, e Paesi africani – sono molto esposte e perdono svariati punti percentuali di Pil”. A dirlo Matteo Ferrazzi, Senior Economist, Principal Advisor European Investment Bank, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
fsc/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: sabato 23 agosto arriva la prima ‘Festa della Birra’

Ago 21, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio a Miami per “Pizza Unesco” e Rosen Gonzalez sindaca

Ago 21, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

‘Piemove’: 6.528 richieste in 24 ore per viaggiare gratis sui mezzi pubblici. Alessandria non c’è

Ago 21, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

I rating climatici, ecco cosa sono e come funzionano

Ago 21, 2025
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: sabato 23 agosto arriva la prima ‘Festa della Birra’

Ago 21, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Pecoraro Scanio a Miami per “Pizza Unesco” e Rosen Gonzalez sindaca

Ago 21, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

‘Piemove’: 6.528 richieste in 24 ore per viaggiare gratis sui mezzi pubblici. Alessandria non c’è

Ago 21, 2025 Raimondo Bovone