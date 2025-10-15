I Nas chiudono una piattaforma logistica di surgelati nel Catanese

CATANIA (ITALPRESS) – Il NAS di Catania ha sospeso l’attività di una piattaforma logistica di prodotti surgelati sita nella provincia etnea. Nel corso di una ispezione, infatti, sono stati scoperti in una cella surgelati 110.000 kg di prodotti ittici presurgelati all’origine e stoccati ad una temperatura di mantenimento non idonea alla loro conservazione, nonché 900.000 kg di succo di agrumi concentrato con etichettatura irregolare, non idonea a definirne natura, origine e provenienza. I prodotti ittici non correttamente conservati sono stati sottoposti a sequestro penale preventivo, mentre il succo d’agrumi è stato sottoposto a blocco ufficiale per ulteriori accertamenti. Complessivamente, immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3.000.000 di euro.

(Fonte video: Carabinieri)