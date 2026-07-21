Hi-Tech & Innovazione Magazine – 21/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cybersicurezza, 12 milioni per rafforzare competenze e infrastrutture
– Un’azienda su due adotta l’Intelligenza artificiale ma resta il problema delle competenze
– Caltanissetta potenzia il sistema di videosorveglianza con la fibra ottica
abr/gtr
– Cybersicurezza, 12 milioni per rafforzare competenze e infrastrutture
– Un’azienda su due adotta l’Intelligenza artificiale ma resta il problema delle competenze
– Caltanissetta potenzia il sistema di videosorveglianza con la fibra ottica
abr/gtr