IN EVIDENZA

Hi-Tech & Innovazione Magazine – 21/7/2026

Di

Lug 21, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cybersicurezza, 12 milioni per rafforzare competenze e infrastrutture
– Un’azienda su due adotta l’Intelligenza artificiale ma resta il problema delle competenze
– Caltanissetta potenzia il sistema di videosorveglianza con la fibra ottica
abr/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Porti, Zanetti “Riforma importante, necessaria regia centrale”

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Autonomia, Fontana “Comporta vantaggi ma vogliono farci una battaglia politica”

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Piemonte, Cirio “La Corte ha certificato che i conti del 2025 sono a posto”

Lug 21, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Porti, Zanetti “Riforma importante, necessaria regia centrale”

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Autonomia, Fontana “Comporta vantaggi ma vogliono farci una battaglia politica”

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Piemonte, Cirio “La Corte ha certificato che i conti del 2025 sono a posto”

Lug 21, 2026
IN EVIDENZA

Gasparri “Senza difesa adeguata non si può garantire spesa sociale”

Lug 21, 2026