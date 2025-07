Haiki+: le imprese italiane spingono sulla sostenibilità per crescere

MILANO (ITALPRESS) – Sette imprese italiane su dieci hanno realizzato almeno un investimento in sostenibilità ambientale, economia circolare o efficienza energetica nel 2025, un dato in continuo aumento. Nonostante le tensioni geopolitiche, l’incertezza legata ai dazi e l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, non rallenta quindi la volontà delle aziende di puntare sul green per crescere. E’ quanto emerge dalla quarta edizione dell’Osservatorio Clean Technology, ricerca realizzata da Eumetra per Haiki+ e Innovatec, condotta su un campione di 400 PMI e Grandi Imprese italiane.

