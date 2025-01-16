Guigues (Renault) “Chi sceglie auto elettrica non torna più indietro”

ROMA (ITALPRESS) – “La gente che critica la macchina elettrica non l’ha mai provata. Chi la prende non torna più indietro perché è comoda, è poco costosa tutti i giorni, non fa rumore, va veloce. Dobbiamo fare un lavoro di pedagogia per spiegare che la macchina elettrica può essere una buona soluzione”, ha detto Sébastien Guigues, CEO Renault Italia, in occasione della Dimostrazione del servizio di mobilità elettrica – Luiss Green Mobility. Una collaborazione creata tra Renault, Luiss, Acea con A. Quantum. “A livello europeo è un momento di cambiamento profondo per l’industria dell’automobile. Ci sono dei competitor cinesi bravi e veloci. Siamo nella zona del mondo con più legislazioni, quando in altri posti del mondo non è così. La tecnologia che abbiamo in Europa è unica”, ha detto riguardo alla crisi dell’automotive, aggiungendo rispetto agli incentivi voluti dal governo italiano: “È sempre una buona notizia quando arrivano. Aspettiamo che arrivino subito, mancano due – tre cose da sistemare. Credo che ogni volta che ci siano incentivi si debba dire grazie, approfittare, e non litigare come fa qualcuno”.

xl5/trl/mca1