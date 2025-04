Gualtieri “Le anime di Roma hanno grande amore per la città”

ROMA (ITALPRESS) – Le anime di Roma “sono delle anime che dietro il disincanto e l’ironico cinismo in realtà nascondono un grande amore per la città e una grande disponibilità nel viverla e trasformarla”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione dell’ottavo Simposio FondAzioneRoma Anime de Roma. “La Linea dei mille Cantieri è stata compresa, anche con ironia”, ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando che “C’è un forte amore per Roma ed una volontà di vederla ancora più bella”. xl5/vbo