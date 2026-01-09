IN EVIDENZA

Groenlandia, Meloni “Non credo che gli Usa interverranno militarmente”

Gen 9, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Continuo a non credere nell’ipotesi che gli Stati Uniti abbiano in programma un’azione militare per assumere il controllo della Groenlandia, opzione che chiaramente non condividerei e che credo non converrebbe a nessuno, neanche agli Stati Uniti. È quello che è stato ribadito anche nello Statement sottoscritto dai principali leader europei”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di inizio anno.

(Fonte video: Palazzo Chigi)

