IN EVIDENZA

“Green Road e Mobilità elettrica”, da Anas piano da 90 milioni

Di

Set 29, 2025


MILANO (ITALPRESS) – Un piano da 90 milioni per lo sviluppo sostenibile con l’obiettivo di offrire standard di sicurezza sempre più elevati lungo le strade e autostrade di Anas, società del Gruppo FS. E’ quanto prevede il programma “Anas Green Road e Mobilità Elettrica”, annunciato dall’amministratore delegato dell’azienda, Claudio Andrea Gemme, nel corso del suo intervento alla Nona Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica, tenutasi a Palazzo Lombardia a Milano e organizzata da E_Mob 2025.
f37/mgg/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Decolla C-130 italiano con a bordo palestinesi bisognosi di cure

Set 29, 2025
IN EVIDENZA

Marche, Acquaroli vince elezioni “Determinati a continuare il lavoro”

Set 29, 2025
IN EVIDENZA

Trump incontra Netanyahu alla Casa Bianca

Set 29, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

“Green Road e Mobilità elettrica”, da Anas piano da 90 milioni

Set 29, 2025
IN EVIDENZA

Decolla C-130 italiano con a bordo palestinesi bisognosi di cure

Set 29, 2025
TOP NEWS

Aeroporti, Dubai realizzerà un hub record da 260 milioni di passeggeri

Set 29, 2025
TOP NEWS

Castellani “Visita Mattarella in Kazakistan rafforza le relazioni”

Set 29, 2025