“Green Road e Mobilità elettrica”, da Anas piano da 90 milioni





MILANO (ITALPRESS) – Un piano da 90 milioni per lo sviluppo sostenibile con l’obiettivo di offrire standard di sicurezza sempre più elevati lungo le strade e autostrade di Anas, società del Gruppo FS. E’ quanto prevede il programma “Anas Green Road e Mobilità Elettrica”, annunciato dall’amministratore delegato dell’azienda, Claudio Andrea Gemme, nel corso del suo intervento alla Nona Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica, tenutasi a Palazzo Lombardia a Milano e organizzata da E_Mob 2025.

