Gravidanza, nuove linee guida per donne con patologie cardiovascolari





ROMA (ITALPRESS) – Le future mamme affette da patologie cardiovascolari potranno contare su un’assistenza più mirata, grazie alle nuove linee guida presentate al congresso della Società Europea di Cardiologia. Frutto del lavoro di una task force internazionale, queste raccomandazioni segnano un passo avanti nella tutela della salute materna e fetale.

Le novità pongono la donna al centro del processo decisionale, riconoscendole il diritto a ricevere informazioni chiare sui rischi e sulle possibilità di affrontare una gravidanza. Le linee guida forniscono indicazioni precise su valutazioni pre-concezionali, gestione di condizioni complesse come valvulopatie, cardiomiopatie, ipertensione e canalopatie ereditarie, oltre alla classificazione dei farmaci in base alla loro sicurezza in gravidanza e allattamento.

Fondamentale è la creazione del “Pregnancy Heart Team”, un gruppo multidisciplinare dedicato alle gravidanze a rischio, che unisce competenze cardiologiche, ostetriche e neonatologiche per garantire percorsi personalizzati e sicuri.

gsl