MILANO (ITALPRESS) – Tra Lega e Forza Italia “non c’è stata mai una pacificazione perché non c’è stato mai un vero e proprio contrasto. Diciamo che c’è un dialogo, come è logico che sia all’interno di ogni coalizione. Però gli obiettivi sono uguali, il programma è stato definito da tutti allo stesso modo e quindi procediamo in grande sintonia”. Lo ha detto il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati a margine dei Transatlantic Awards in corso a Milano.

xh7/pc/