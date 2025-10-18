IN EVIDENZA

Goggia “Io più attesa ai Giochi? Con Brignone l’avremmo divisa in due”

Ott 18, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Non sento di essere l’atleta più attesa della squadra italiana alle Olimpiadi, ma se mi ci fate pensare forse dico che lo sono. Se ci fosse stata Federica Brignone, questa attesa l’avremmo divisa in due. Vediamo”. Lo ha dichiarato Sofia Goggia, sciatrice azzurra, durante il Fisi media day in merito ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. “Brignone? Aspettiamo il momento in cui lei tornerà sulla neve, poi le cose potranno andare magari in modo diverso rispetto alla sua situazione attuale. Ce lo auguriamo tutti”. pia/mc/mca3

Simonelli “Ci piacerebbe giocare negli Usa Supercoppa prossimo anno”

Ott 18, 2025
Del Piero “Dalla Nazionale bel segnale, adesso non fermarsi”

Ott 18, 2025
Poliambulatorio Monferrato, Cirio “Può dare un servizio al territorio”

Ott 18, 2025

