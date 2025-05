Goggia a Sinner “In bocca al lupo, ti vedrò in tv con gli amici”

MILANO (ITALPRESS) – “La finale sarà entusiasmante e abbiamo già il gruppo di amici per vedere e tifare Sinner tutti insieme. Gli

faccio un in bocca al lupo”. Così Sofia Goggia, a margine dell’inaugurazione della personalizzazione della Linea 5 della metropolitana di Milano realizzata in occasione del Centenario del “Gruppo Sciatori Fiamme Gialle”, a proposito della finale degli Internazionali di Roma con Sinner che sfiderà Alcaraz per il titolo.

eb/gm/gsl