Gli spagnoli sempre più innamorati dell’Italia

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo spagnolo in Italia è una componente significativa del settore, grazie alla vicinanza geografica, ai legami culturali e alle affinità linguistiche tra i due Paesi. Nei primi 9 mesi del 2024 gli spagnoli che hanno visitato il Belpaese risultano in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023. E’ quanto reso noto da Enit nel corso della manifestazione fieristica FITUR a Madrid. Crescono anche il numero delle notti trascorse e la spesa sostenuta. La Spagna è il sesto mercato in entrata per l’Italia, con una durata media del soggiorno in Italia di 5 notti per i turisti spagnoli. Per l’ad di Enit Ivana Jelinic “Fitur rappresenta una manifestazione di primo piano a livello internazionale dove l’Italia ha la possibilità di mettere in mostra le numerose offerte che propone. Un evento strategico, che consente di far conoscere territori e peculiarita’ della penisola”. Alla manifestazione hanno partecipato 156 Paesi, 9.500 aziende e 153.000 professionisti.

gsl