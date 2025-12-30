IN EVIDENZA

Gli auguri di Schifani per il 2026 “La Sicilia cresce”

Di

Dic 30, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “Cari siciliani, alla fine di quest’anno voglio rivolgermi alle famiglie, ai giovani in cerca di futuro, agli anziani che hanno costruito questa terra. A chi è preoccupato per il lavoro, per le bollette, per arrivare a fine mese. A chi, nonostante l’impegno, vive nell’incertezza. La Sicilia è cresciuta in questi anni, ma sappiamo che non tutti ne hanno beneficiato. È da questa consapevolezza che nascono le nostre scelte”. Il video messaggio di auguri per il nuovo anno che il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani rivolge alla popolazione è anche l’occasione per un bilancio del lavoro svolto e per un piano programmatico per il prossimo futuro. “Il lavoro resta la priorità. Con l’ultima legge di Stabilità – dice il presidente nel suo discorso – abbiamo introdotto misure concrete: incentivi per le imprese che assumono, per creare nuovi posti di lavoro, e sostegno al lavoro a distanza, per trattenere e riportare in Sicilia competenze e professionalità, offrendo opportunità senza costringere a partire. Nel prossimo anno potremo contare su oltre due miliardi di euro aggiuntivi, frutto di politiche economiche serie e responsabili. Risorse che saranno destinate allo sviluppo, agli investimenti, ai servizi e, soprattutto, a nuova occupazione stabile e di qualità, che dia prospettive ai giovani e sicurezza alle famiglie”. vbo/mca2
Fonte video: Regione Siciliana

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Università – 30/12/2025

Dic 30, 2025
IN EVIDENZA

Fabbrica illegale di botti scoperta nel Palermitano, un arresto

Dic 30, 2025
IN EVIDENZA

Guasto alla funivia di Macugnaga, le immagini dei soccorsi

Dic 30, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni “Legge di bilancio seria e responsabile in un contesto complesso”

Dic 30, 2025
TOP NEWS

Dalla Camera via libera definitivo con 216 sì, la manovra è legge

Dic 30, 2025
IN EVIDENZA

Tg Università – 30/12/2025

Dic 30, 2025
IN EVIDENZA

Fabbrica illegale di botti scoperta nel Palermitano, un arresto

Dic 30, 2025