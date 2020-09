FRASE DEL GIORNO – Sono andato in prigione a 16 anni per il furto di pneumatici di una Cadillac. Quando sono uscito ho detto: mai più. (Barry White)

SANTI DEL GIORNO – Santissimo Nome di Maria, San Guido di Anderlecht (Pellegrino, protettore di sagrestani, campanari, agricoltori, cocchieri, cavalli), San Silvino di Verona (Vescovo), Santi Cronide, Leonzio e Serapione (Martiri), Sant’Autonomo (Vescovo e Martire).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1940 scoperte le Grotte di Lascaux. Nella Francia sud-occidentale 4 ragazzi francesi trovarono, per caso, queste caverne contenenti opere di arte parietale del Paleolitico superiore (alcune di 17.500 anni fa). Le immagini sono quasi 2.000, e rappresentano animali, figure umane e segni astratti, compreso l’Uro, grande bovino estinto. Dal ’79 le grotte sono Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Nel 1958 l’invenzione del microchip. Pc, smartphone, smart card, carte di credito e tanti altri dispositivi ‘quotidiani’ per milioni di persone, non funzionerebbero senza il nucleo vitale del ‘circuito integrato’ o ‘microchip’. Questo prezioso componente elettronico fu messo a punto per la prima volta dall’ingegnere statunitense Jack Kilby, dipendente della Texas Instruments, nell’estate del ’58. Il dispositivo si presentò come una ‘piastrina di germanio’ su cui era attaccato un vetrino con transistor e altri componenti: forma iniziale poi perfezionata da Robert Noyce (co-fondatore Intel), che sostituì il germanio con il silicio, tuttora il materiale più utilizzato. La scienza ufficiale premiò le ricerche di Kilby con il Nobel per la Fisica 2000, “per l’invenzione del circuito integrato e per il lavoro di base nella tecnologia dell’informazione e della comunicazione”.

Nel 1981 ‘I Puffi’ in TV. Un popolo di gnomi blu che vive nel bosco, in deliziose casette a forma di fungo, costretto a difendersi da Gargamella, mago irascibile e pasticcione, e dal suo inseparabile gatto, il perfido Birba. La serie di cartoni animati prodotta da “Hanna & Barbera”, ispirata al fumetto belga “Schtroumpfs” (di Peyo e Yvan Delporte), comparve per la prima volta nel ’58 come storia secondaria del fumetto “John & Solfami”. La serie italiana debuttò in TV nell’82, su Canale 5 e Italia 1, e le stagioni furono 9, accompagnate dalle sigle di Cristina D’Avena.

NATI DEL GIORNO – Barry White (1944-2003), Usa, cantante e musicista. Nato a Galveston (Texas) come Barry Eugene Carter, visse a lungo a Watts, distretto malfamato di Los Angeles, da cui fuggì per salvarsi da una vita di illegalità e degrado. Crebbe ascoltando i dischi di musica classica della madre e debuttò a 11 anni, accompagnando al piano il cantante Jesse Belvin. In possesso di una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica, Barry White, soprannominato “The King of the soft soul”, fu un artista completo, che alla voce accompagnava una spiccata abilità nel suonare diversi strumenti (pianoforte, batteria, tastiere). Gli anni ’70 lo portarono alla ribalta con le intramontabili “Can’t Get Enough of Your Love, Babe” (’74), “You’re the First, the Last, My Everything” (’74), “Let the Music Play” (’76), “You see the trouble with me” (’76) e “Just the Way You Are” (’78). Ma il brano più bello è “Love’s Theme” (’73), incisa nella leggendaria versione strumentale dalla ‘Love Unlimited Orchestra’ e cantata dalle ‘Love Unlimited’, trio di voci femminili che spesso lo accompagnò nelle esecuzioni. Il ‘live’ con Luciano Pavarotti, al Central Park di New York (’98), fu seguito da più di un miliardo di persone in mondovisione. Dopo una carriera con 2 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti, morì il 4 luglio ’03 dopo un blocco renale e un infarto; fu cremato e le sue ceneri vennero disperse in mare da Michael Jackson.

Pierluigi Marzorati (1952), Italia, ex-cestista. Nato a Figino Serenza (CO), playmaker, giocò dal ’69 al ’91 sempre con la canotta della Pallacanestro Cantù (692 presenze). Vinse 2 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 4 Coppe Korać, 2 Intercontinentali e 4 Coppe delle Coppe. In nazionale (278) vinse 1 argento Olimpico (Mosca ’80) e 1 oro Europeo (’83). Ingegnere civile, fu presidente del comitato regionale lombardo del CONI.

Elisabetta Canalis (1978), Italia, showgirl. Nata a Sassari, volto noto della TV italiana, raggiunse la notorietà come ‘velina’ del TG satirico “Striscia la notizia”, in coppia con Maddalena Corvaglia. Presenza fissa di alcune trasmissioni Mediaset (“Controcampo” e “Mai dire Martedì”), condusse l’edizione ’07 del Festivalbar e partecipò come valletta ai Festival di Sanremo ’11 e ’12. Come attrice prese parte alla fiction “Carabinieri” (’03-’04) e a diversi film (“La fidanzata di papà”, “A Natale mi sposo”). Da marzo ’15 è “Ambasciatrice Ufficiale” di UNICEF Italia. Nella vita privata ebbe due relazioni col calciatore Christian Vieri e con l’attore George Cloney, poi nel ’14 sposò il chirurgo italo-americano Brian Perri e la coppia ha una figlia, Skyler Eva (’15), nata a Los Angeles dove risiedono.