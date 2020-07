FRASE DEL GIORNO – La moda è quella che viene suggerita e che spesso è meglio evitare; lo stile, invece, quello che ciascuno ha e deve conservare nell’arco della sua vita. (Giorgio Armani)



SANTI DEL GIORNO – San Benedetto (Abate, protettore di agricoltori, architetti italiani, chimici, contadini, ingegneri e speleologi), San Chetillo (Sacerdote), San Drostano di Deer (Monaco), Sant’Olga di Kiev (Granduchessa).

EVENTI DEL GIORNO – Nel 1899 nacque la Fiat. La prima e più importante casa automobilista italiana iniziò la sua storia nel seicentesco palazzo Bricherasio, a Torino. È qui che il conte Emanuele Cacherano di Bricherasio e l’avvocato Cesare Goria Gatti, uniti dalla comune passione per i motori, riunirono una trentina di notabili e aristocratici piemontesi (tra cui Giovanni Agnelli) attorno al progetto di rilevare la “Ceirano”, piccola azienda artigianale, per dar vita a un grande gruppo industriale. L’11 luglio venne firmato l’atto notarile di Costituzione della Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili, con un capitale iniziale di 800.000 lire (circa 10 milioni di euro di oggi) e alla cui presidenza fu designato Ludovico Scarfiotti. L’anno seguente uscì la prima vettura, la “3½ HP”, e l’acronimo Fia divenne Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino), su suggerimento di Cesare Goria Gatti, ispirato dal beneaugurante ‘fiat lux’ biblico (che traduce il divenire, la nascita di qualcosa). Dal 1902 iniziò la dinastia Agnelli, che prese la guida del gruppo e lo portò in pochi anni ai vertici d’Europa.

Nel 1982 l’Italia vinse il Mundial di Spagna. “Campioni del Mondo”, ripetuto 3 volte dal telecronista Nando Martellini perché era il 3° titolo, accompagnò il trionfo italiano dopo la finale dei Mondiali di Spagna ’82, vinta dagli azzurri 3-1 sulla Germania Ovest, con reti di Rossi, Tardelli e Altobelli. Dopo 44 anni l’Italia calcistica era nuovamente sul tetto del mondo, 12 anni dopo la finale persa col Brasile a Mexico ’70.

NATI DEL GIORNO – Yul Brynner (1920-1985), Russia, attore. Nato a Vladivostok da famiglia ebraica come Julij Borisovič Bryner, emigrò con la madre prima in Cina, poi in Francia, arrivando negli Usa nel ’40. Naturalizzato Usa, il nome divenne Yul Brinner e nel ’46 debuttò in teatro a Broadway, mentre nel ’49 esordì al cinema. Sette anni dopo giunse la fama con “Il re ed io” (’56), per cui vinse l’Oscar come “miglior attore protagonista”. Nello stesso anno interpretò il suo personaggio più popolare: il faraone Ramesse II nel colossal “I dieci comandamenti”. Memorabile anche la sua partecipazione al noto film western “I magnifici sette” (’60). Gran fumatore, morì di cancro ai polmoni il 10 ottobre ’85 e fu sepolto in Francia. Per lui 4 matrimoni (Virginia Gilmore, Doris Kleiner, Jacqueline de Croisset, Kathy Lee) e 5 figli: Yul II (’46 dalla Gilmore), Lark (’59, da Frances Martin), Victoria (’62, dalla Kleiner), Mia (’74) e Melody (’75), adottate con la de Croisset.

Teddy Reno (1926), Italia, cantante e produttore discografico. Interprete tra i più popolari del genere romantico-melodico, fu protagonista della musica italiana negli anni ’50 e ’60. Nato a Trieste da famiglia di nobili origini austro-ungariche, Ferruccio Merk Ricordi (vero nome) adottò il nome d’arte “Teddy Reno” nel ’46, durante una tournée in Germania con l’orchestra dell’inglese Teddy Foster, prendendo il nome dal maestro e il cognome dal fiume. Nel ’48 fondò la CGD (Compagnia Generale del Disco), che diffuse i suoi successi radiofonici. Nel ’68 sposò in Svizzera la cantante torinese emergente Rita Pavone, 19 anni più giovane, ebbero 2 figli e diventarono entrambi ‘naturalizzati svizzeri’.

Giorgio Armani (1934), Italia, stilista. Nato a Piacenza, è uno dei più quotati stilisti internazionali e tra gli ambasciatori dell’alta moda italiana nel mondo. Le ricercatissime collezioni ne fanno oggi uno degli uomini più ricchi d’Italia e del pianeta. Nel ’14 ricevette il ‘Compasso d’oro alla carriera’, il più antico riconoscimento d’Europa nel settore del design, istituito nel ’54 dall’Associazione Disegno Industriale.

Lino Banfi (1936), Italia, attore. Pugliese doc, nacque ad Andria (BT) come Pasquale Zagaria e crebbe a Canosa di Puglia. Partì a 18 anni per affermarsi nel teatro di varietà e scelse il nome d’arte ‘Lino Zaga’, poi a fine anni ’50 incontrò Totò che gli suggerì di cambiarlo e divenne Lino Banfi. Il successo arrivò con la commedia sexy all’italiana, di cui divenne il re. La svolta in TV, invece, arrivò a fine anni ’90 col debutto di “Un medico in famiglia”: nei panni di ‘Nonno Libero’ diventò un beniamino del pubblico e fu nominato ambasciatore UNICEF (’01). Nella vita privata Lino Banfi sposò (’62), dopo 10 anni di fidanzamento, Lucia Lagastra ed ebbero 2 figli, Rosanna (’63) e Walter (’68).