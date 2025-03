Giorno della memoria delle vittime di mafia, 4 atenei in collegamento

PALERMO (ITALPRESS) – Per la prima volta le quattro città italiane colpite dallo stragismo mafioso del 1992-1993 saranno collegate in simultanea per il 21 marzo, Giorno della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di tutte le mafie. L’iniziativa è organizzata dalle Università di Palermo, di Milano (Statale e Cattolica), di Roma Tre e di Firenze. L’evento “Le Università contro le mafie, la memoria delle stragi del 92/93 per costruire il futuro”, si tiene nelle sedi degli Atenei coinvolti. vbo/mca2

Fonte video: Università di Palermo