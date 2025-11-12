Giornata Mondiale Diabete, focus su diagnosi precoce e accesso a cure





ROMA (ITALPRESS) – In Italia si stimano circa 4.3 milioni di persone con diabete, secondo la Relazione al Parlamento 2024 redatta dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Il Diabete di Tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi, interessa prevalentemente adulti sopra i 45 anni. Il Diabete di Tipo 1, invece, coinvolge circa 300.000 persone in Italia, in prevalenza bambini e giovani adulti. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2025, si è svolto a Roma un evento, realizzato con il contributo non condizionante di Sanofi, Abbott, Roche Diagnostics, MOVI e Theras Lifetech, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, società scientifiche e associazioni di pazienti per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce e dell’accesso omogeneo ai dispositivi medici per la gestione della patologia.

