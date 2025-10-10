IN EVIDENZA

Giornata mondiale del cuore, percorso condiviso per la prevenzione

Di

Ott 10, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la prevenzione cardiovascolare, avviando un percorso condiviso per l’applicazione strutturata del test diagnostico della Lipoproteina(a) nei soggetti a rischio: è questo l’obiettivo dell’evento istituzionale in occasione della Giornata Mondiale del Cuore 2025, che si è tenuto presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato, su iniziativa della Senatrice Elena Murelli, Membro della 10ª Commissione Permanente e Presidente dell’Intergruppo parlamentare sulle malattie cardio, cerebro e vascolari. L’incontro, svolto con il contributo non condizionante di Novartis Italia, ha rappresentato un momento di confronto tra Istituzioni, comunità scientifica e associazioni di pazienti, con l’intento di promuovere la costituzione di un piano nazionale per la prevenzione cardiovascolare e di definire un quadro operativo per l’inserimento sistematico del test Lp(a) nei percorsi clinico-assistenziali.
f04/mgg/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg News – 10/10/2025

Ott 10, 2025
IN EVIDENZA

Bengasi celebra la ricostruzione con Inter-Atletico Madrid

Ott 10, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Ott 10, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Il Governo di Israele approva l’accordo, a Gaza è in vigore il cessate il fuoco. Media: “Trump lunedì parlerà al Parlamento israeliano”

Ott 10, 2025
TOP NEWS

Veronesi “In Uzbekistan opportunità di crescita per le imprese italiane”

Ott 10, 2025
TOP NEWS

Frode sui bonus edilizi, sequestro per un milione a Udine

Ott 10, 2025
TOP NEWS

Tentato omicidio con metodo mafioso, 3 arresti a Reggio Calabria

Ott 10, 2025