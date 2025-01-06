IN EVIDENZA

Giorgio Armani, Sala “Sarà impossibile dimenticarlo”

Set 6, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Dietro un’immagine a volte fredda, Giorgio Armani era un uomo con un grandissimo calore. Lui aveva vissuto le sue difficoltà e per questo capiva quelle degli altri. Un uomo di una eleganza e di una misura straordinari. Anche in questo momento per come è stato preparato il funerale si vede la misura. Milano è piena di luoghi che ricordano Armani, sarà impossibile dimenticarlo. A Milano lascia il suo credo assoluto nel lavoro, come strumento di realizzazione personale e professionale. È un valore che Milano non perderà. È un grandissimo milanese, che ha fatto tanto per questa città”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, tra i primi a visitare la camera ardente dedicata allo stilista milanese.

