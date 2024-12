Giochi Mediterraneo, Tizzano “A Taranto faremo bella manifestazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono stato a Taranto l’altro giorno: abbiamo fatto una riunione molto proficua, molti impianti sono già operativi, ci stanno lavorando. Ci sarà un campo di canottaggio ex

novo che sarà inaugurato probabilmente a fine 2025, questo ci dà una bella prospettiva per il futuro. E ci saranno altre 29 discipline, credo che faremo dei bei Giochi del Mediterraneo”. Lo

ha detto Davide Tizzano, presidente del comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo e numero uno della Federcanottaggio, all’Italpress a margine dei Collari d’oro 2024. I Giochi del

Mediterraneo si svolgeranno nel 2026 a Taranto: “C’è stato un po’ di accumulo di ritardi ma non per colpa dell’attuale comitato, ma per lungaggini burocratiche – ha proseguito Tizzano – Fortunatamente il Governo, dopo una sollecitazione da parte mia e da parte del Coni, ha cambiato passo. Il commissario straordinario Ferrarese adesso ha gli strumenti per potere operare, è partito

alla grande. Il direttore Carlo Molfetta gode della fiducia di tutti i comitati internazionali, ma soprattutto da parte delle federazioni sportive. Siamo pronti a collaborare come comitato

internazionale”, ha concluso.

spf/gm/gsl