Gili “Vogliamo dare un supporto all’ecosistema italiano dell’IA”

TORINO (ITALPRESS) – “Questo nuovo progetto vuole dare supporto all’ecosistema italiano dell’intelligenza artificiale, cercando di creare una connessione con i centri internazionali di maggiore livello in questo ambito, sia di tipo accademico che industriale. È un investimento di 4 milioni, 1 all’anno. Seguirà poi un secondo step nell’ambito dell’alta formazione e poi ancora in quello del trasferimento tecnologico”. Così Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, che oggi a Torino ha presentato l’accordo strategico insieme all’Istituto italiano di Intelligenza Artificiale per l’Industria (AI4I), per far nascere il Compagnia di San Paolo Institute for Advanced Study. “L’obiettivo è aumentare la visibilità e reputazione internazionale del territorio e del Paese e, in prospettiva, quello di essere capaci sempre di più di attrarre su questo territorio talenti, ricercatori, studenti e anche qualche investimento strategico”.

