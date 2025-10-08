Giglione “Cna Sicilia ha fatto emergere le sue professionalità”

IN EVIDENZA

PALERMO (ITALPRESS) – “Finalmente Cna Sicilia ha avuto la possibilità di far emergere le sue professionalità, nonché gli imprenditori che in questi anni hanno dato un contributo alla nostra organizzazione: ci stiamo posizionando, e di riflesso candidando, per rilanciare l’organizzazione a livello nazionale. In questo caso il nostro contributo arriva attraverso la presenza di nove presidenti nazionali dei mestieri e dei raggruppamenti di interesse: in questi anni Cna Sicilia ha fatto un grande lavoro e ha avuto la possibilità di confrontarsi con le istituzioni, cosa che continueremo a fare con l’obiettivo da un lato di tutelare le imprese del territorio, dall’altro di confrontarci attraverso questi presidenti con altre realtà d’Italia”. Queste le parole del segretario regionale di Cna Sicilia Piero Giglione, alla presentazione dei nove imprenditori dell’isola eletti alla guida nazionale dei mestieri e dei raggruppamenti di interesse. xd8/vbo/mca1

