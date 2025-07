Gibelli “A Carugate prima stazione a idrogeno della Lombardia”

MILANO (ITALPRESS) – Le parole del presidente di FNM, Andrea Gibelli, intervenuto a margine della presentazione della prima stazione di rifornimento per l’idrogeno in Lombardia, a Carugate, lungo la tangenziale est di Milano: un importante traguardo verso la realizzazione di una rete nazionale dedicata alla mobilità stradale a idrogeno. L’impianto realizzato è il primo dei cinque interventi in corso di realizzazione e sarà in grado di rifornire sia veicoli leggeri che mezzi pesanti, promuovendo l’utilizzo dell’idrogeno come alternativa sostenibile ai carburanti tradizionali.

