Ghribi incontra Papa Francesco, impegno per pace e fratellanza

CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Kamel Ghribi, presidente di Gksd Investment Holding e vicepresidente del Gruppo San Donato, ha incontrato Papa Francesca prima del suo viaggio in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Leste e Singapore. “E’ giunta l’ora della responsabilità per chi è chiamato a decidere sulla pace e sulla guerra e in questa ora così drammatica dal profondo del cuore esprimo l’auspicio che tutti ascoltino le invocazioni, le preghiere e gli appelli del Santo Padre”, afferma Ghribi.

mgg/gsl (Fonte video: GKSD)