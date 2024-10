Ghisleri “Italiani attenti a prevenzione, ma ci sono buchi conoscenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tema della prevenzione è molto importante perché non coinvolge solo la nostra salute, ma anche l’ambiente in cui viviamo e quindi tutela una e l’altro. Dopo il Covid, ci siamo accorti che le persone sono molto più attente a questo tema: interrogati in materia, si dicono sempre interessati e informati, ma quando si entra nello specifico, ci si accorge che ci sono dei ‘buchi’ di conoscenza”. Lo ha detto la sondaggista Alessandra Ghisleri, partner di Euromedia Research, a margine della presentazione del progetto One Health for Breast Cancer di Europa Donna Italia alla Camera.

