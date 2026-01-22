Geronimo La Russa “L’Aci vuole proiettarsi al futuro”

IN EVIDENZA

TORINO (ITALPRESS) – “Sono 120 anni di Aci, abbiamo voluto tornare a festeggiarli qua a Torino, dove tutto nacque. Torino per l’Italia è sinonimo di motori, ma oggi l’Aci vuole essere proiettata al futuro, un ente che sia al servizio della mobilità a 360 gradi, guardando non solo all’auto ma a tutti i mezzi di trasporto e a tutte le propulsioni, noi da anni parliamo di neutralità tecnologica”. Così Geronimo La Russa, presidente eletto dell’Aci, all’evento per l’annullo filatelico del francobollo dedicato all’Automobile Club d’Italia per i suoi 120 anni, organizzato al Mauto di Torino. “Con Poste Italiane abbiamo anche fatto un annullo filatelico di francobollo celebrativo della nostra storia, che dimostra quanto l’Aci sia ancora oggi amata dagli italiani e al centro della vita sociale italiana – ha aggiunto La Russa -. Un bel momento di festeggiamenti e di ricordo, ma anche una proiezione importante verso il futuro”.

