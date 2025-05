Gaza, Schlein “Riconoscere Stato Palestina per avviare processo pace”

GENOVA (ITALPRESS) – “Quando si dice che si vuole annientare Gaza, devastarla totalmente, deportare in modo forzato tutti i palestinesi, bisogna dire che quelli sono crimini, non sono delle proposte. Quindi noi anche ieri siamo tornati a ribadire la nostra richiesta di un cessate il fuoco immediato, di liberazione di tutti gli ostaggi israeliani e del riconoscimento di uno Stato ai palestinesi come stimolo a un processo di pace necessario per il Medio Oriente”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, a margine di un comizio a Genova a sostegno della candidata sindaca Silvia Salis.

