IN EVIDENZA

Gaza, Meloni “Da Israele reazione oltre principio proporzionalità”

Di

Ago 27, 2025


RIMINI (ITALPRESS) – “Non abbiamo esitato un solo minuto nel sostenere diritto di Israele di esistere, soprattutto dopo l’orrore del 7 ottobre, ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo troppe vittime innocenti, arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane e che ora sta mettendo a repentaglio in modo definitivo l’idea due popoli e due Stati”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Rimini.

xb1/col4/mca2
Fonte video: Palazzo Chigi

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Volley, Anzani “Mondiale? Ci sono basi per arrivare in fondo”

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 27/8/2025

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Venezia, Sorrentino “‘La grazia’ film sul dilemma morale”

Ago 27, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Volley, Anzani “Mondiale? Ci sono basi per arrivare in fondo”

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 27/8/2025

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Venezia, Sorrentino “‘La grazia’ film sul dilemma morale”

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Florovivaismo italiano, 2024 da record

Ago 27, 2025