Gaza, Landini “In piazza per difendere l’umanità e la Costituzione”

Ott 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo dovrebbe essere orgoglioso di queste manifestazioni perché difendono l’umanità, la solidarietà, le persone perbene che vogliono difendere anche l’onore di questo Paese. Scendere in piazza oggi per dire basta al genocidio, per dire che è necessario non investire in armi ma in sanità, nella scuola e di ascoltare i giovani. Questa giornata rende onore al nostro Paese”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, arrivando alla
manifestazione organizzata dal sindacato per Gaza, a Roma.

