Gaza, dalla Difesa italiana oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari

Ago 19, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa oggi l’iniziativa umanitaria “Solidarity Path Operation 2”, missione della Difesa italiana volta a realizzare un ponte aereo tra la Giordania e la Striscia di Gaza per consegnare aiuti vitali alla popolazione civile, duramente colpita dal protrarsi del conflitto. Con il nono aviolancio effettuato dalla Difesa italiana, sono state distribuite oltre 100 tonnellate di generi di prima necessità, destinate in particolare alle aree più isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia.

Fonte video: Ministero della Difesa

