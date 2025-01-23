Gaza, Calenda “Favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina”





ROMA (ITALPRESS) – "Sono favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina, penso vada fatto rafforzando l'Autorità Nazionale Palestinese rispetto ad Hamas, che è un'organizzazione di terroristi. Intanto dobbiamo cercare di fermare quello che sta accadendo a Gaza: uno scempio. Da amico di Israele dico che sta perdendo se stessa e alla fine di tutto questo non sarà più una democrazia". Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, a margine della prima edizione prima edizione del Policy & Business Forum, promosso dal gruppo editoriale Urania. Sulle manifestazioni di ieri ha spiegato che "mobilitarsi davanti a quello che sta accadendo è importante. Poi ci sono delinquenti che usano e stravolgono la partecipazione pacifica per fare cose indegne. Sono delinquenti che vanno arrestati".