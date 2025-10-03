IN EVIDENZA

Gaza, Bonelli “Diciamo grazie agli attivisti della Flotilla”

Ott 3, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Il governo italiano ha dileggiato gli attivisti della Flotilla, che invece andrebbero ringraziati”. Lo ha detto Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, a margine del corteo per Gaza, a Roma, in occasione dello sciopero generale proclamato da Cgil e Usb.
“Di fronte all’orrore di Gaza abbiamo il dovere di scendere in piazza perché dobbiamo schierarci dalla parte giusta della storia”, ha detto Bonelli.

